Сеск Фабрегас покинул «Монако»
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Испанский полузащитник Сеск Фабрегас покинул «Монако» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба монегасков.
Напомним, Фабрегас выступал в составе «Монако» с января 2019 года. В минувшем сезоне 35-летний испанский футболист принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. Ранее Фабрегас играл за лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также каталонскую «Барселону». Полузащитник является победителем чемпионата мира 2010 года в составе национальной команды Испании.
«Монако» в 38 матчах набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Франции стал «Пари Сен-Жермен» (86).
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