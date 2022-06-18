Колосков высказался о неудачах Крала и Влашича в АПЛ
Поделиться
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о неудачах полузащитника «Спартака» Алекса Крала и бывшего хавбека ЦСКА Николы Влашича в английской Премьер-лиге.
«Надо Влашича и Крала спросить, почему они не вписались в «Вест Хэме». Данные для того, чтобы заиграть, там у них есть. Но я не могу ответить на вопрос, потому что не видел ни одной их игры. Нужно связаться с тренерами «Вест Хэма», спросить, почему хорвата могут отпустить, а также вернётся ли Крал в «Спартак», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Крал перешёл из «Спартака» в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды в 2021 году. В тот же год Влашич стал игроком «молотобойцев» на постоянной основе.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
14:09
-
13:58
-
13:52
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:24
-
13:23
-
13:03
-
12:53
-
12:53
-
12:50
-
12:32
-
12:16
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:22
-
11:14
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:11
-
09:55
-
09:50
Партнерский контент