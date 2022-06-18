Колосков высказался о неудачах Крала и Влашича в АПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о неудачах полузащитника «Спартака» Алекса Крала и бывшего хавбека ЦСКА Николы Влашича в английской Премьер-лиге.

«Надо Влашича и Крала спросить, почему они не вписались в «Вест Хэме». Данные для того, чтобы заиграть, там у них есть. Но я не могу ответить на вопрос, потому что не видел ни одной их игры. Нужно связаться с тренерами «Вест Хэма», спросить, почему хорвата могут отпустить, а также вернётся ли Крал в «Спартак», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Крал перешёл из «Спартака» в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды в 2021 году. В тот же год Влашич стал игроком «молотобойцев» на постоянной основе.