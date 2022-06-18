Масалитин назвал благородным порывом желание Слуцкого работать в «Рубине» бесплатно
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о желании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого работать в клубе бесплатно.
«Любой труд должен оплачиваться. Он должен получать хотя бы минимальную заработную плату. А уже его дело, куда пустить миллион. На развитие детского футбола или в фонд отдать. Кажется, что это благородный порыв. Они задачу не выполнили, вылетели, будут работать бесплатно, пока не выведут «Рубин» в РПЛ», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в ФНЛ. Датой начала турнира является 17 июля.
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