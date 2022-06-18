Тренер женской команды «Локомотива» Фомина прокомментировала победу в матче за Суперкубок
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Главный тренер женской команды «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала победу в матче за Суперкубок России с ЦСКА (2:1).
«Я очень рада. Наверное, даже вдвойне по сравнению с тем годом. Мы очень хотели сохранить у себя кубок. Матч был очень тяжёлым как для тренерского штаба, так и для игроков. Вы просили больше мячей – получили три, которые мы смогли забить и нам забили. Мне кажется, было достаточно зрелищно. Мы не довели дело до серии пенальти и взяли кубок в основное время. Мне кажется, всё здорово. Рада за девчонок, которые себя преодолевали. Соперник был очень достойный, и всё решали нюансы, эпизоды», — сказала Фомина в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Локомотив» стал обладателем трофея второй раз подряд.
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