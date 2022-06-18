«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о переходе Эриксена
Поделиться
Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, который 30 июня станет свободным агентом, может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или вернуться в «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист отказался продлевать контракт с нынешней командой. Также появлялась информация о предложенном «Манчестер Юнайтед» соглашения для датского игрока. В гонку за подписание Эриксена может вступить и «Тоттенхэм», в котором Кристиан играл с 2013 по 2020 год.
Эриксен стал футболистом «Брентфорда» в зимнее трансферное окно. В 11 матчах полузащитник отметился забитым мячом и тремя результативными передачами.
Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видео:
Новость по темеКристиан Эриксен: хотел бы снова играть в Лиге чемпионов
Комментарии
- 18 июня 2022
-
17:20
-
17:15
-
17:07
-
16:56
-
16:51
-
16:37
-
16:36
-
16:33
-
16:24
-
16:24
-
16:14
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:55
-
15:36
-
15:28
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:56
-
14:43
-
14:43
-
14:33
-
14:09
-
13:58
-
13:52
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:24
-
13:23
-
13:03
Партнерский контент