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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о переходе Эриксена

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о переходе Эриксена
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, который 30 июня станет свободным агентом, может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или вернуться в «Тоттенхэм». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист отказался продлевать контракт с нынешней командой. Также появлялась информация о предложенном «Манчестер Юнайтед» соглашения для датского игрока. В гонку за подписание Эриксена может вступить и «Тоттенхэм», в котором Кристиан играл с 2013 по 2020 год.

Эриксен стал футболистом «Брентфорда» в зимнее трансферное окно. В 11 матчах полузащитник отметился забитым мячом и тремя результативными передачами.

Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видео:

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