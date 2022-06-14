Кристиан Эриксен: хотел бы снова играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен ответил на вопрос о своём будущем.



«У меня есть разные предложения и варианты, которые мы рассмотрим, а потом примем решение. Я бы хотел снова сыграть в Лиге чемпионов. Я знаю, как это весело, но это для меня непринципиально», — приводит слова Эриксена Utdreport со ссылкой на Viaplay.



Напомним, Эриксен стал игроком «Брентфорда» в зимнее трансферное окно. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022 с возможностью продления ещё на сезон. В 11 матчах за «Брентфорд» датский футболист забил один гол и отдал три результативные передачи.



Ранее сообщалось, что интерес к Эриксену проявляет «Манчестер Юнайтед».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?