Роману Широкову на шесть месяцев запретили заниматься футбольной деятельностью в Москве

Бывший футболист сборной России, а ныне начальник команды «Строгино», Роман Широков на шесть месяцев отстранён от футбольной деятельности на территории Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте Московской федерации футбола.



Отмечается, что за оказание воздействия на судей во время матча молодёжных команд клубной лиги Первенства Москвы «Строгино-2008» — «Родина» Широков также должен будет выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, экс-футболист должен будет принести судьям извинения.



Напомним, после игры Роман Широков оказал физическое воздействие на судей. Также он получил красную карточку за нецензурную брань и угрозы в адрес арбитров. Сообщалось, что Широкова могут пожизненно отстранить от футбола.

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