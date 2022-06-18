Защитника «Барселоны» предложили подписать «Марселю»

Услуги защитника испанской «Барселоны» Клемана Лангле были предложены французскому «Марселю». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

27-летний Лангле стал футболистом каталонской команды в 2018 году, перейдя из «Севильи» за € 35,9 млн. С тех пор защитник в 159 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между Клеманом и «Барселоной» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что защитника сборной Франции может подписать лондонский «Тоттенхэм».

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Чемпионат Испании по футболу, сезон-2021/2022. 38-й тур:

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