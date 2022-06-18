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Вячеслав Кротов вспомнил, как заменил в воротах «Уфы» Александра Беленова

Вячеслав Кротов вспомнил, как заменил в воротах «Уфы» Александра Беленова
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов вспомнил памятные эпизоды, произошедшие с ним в «Уфе».

«Самый яркий эпизод в «Уфе»? Попадание в Лигу Европы. Знаменательное события для меня и клуба. Ещё яркий момент, когда я встал на ворота в стыковых матчах: удалили Беленова и на пять минут мне пришлось встать. Незабываемые эмоции, мы остались в лиге. Есть у меня один матч вратарём «на ноль».

Меня ещё в детстве тянуло к вратарской позиции, но друг отца, который был вратарём, отговорил. Сказал: «Будь как отец — забивай голы». Вызвался встать на ворота сам. У меня до сих пор есть майка и перчатки Беленова, храню. Когда завершу карьеру, то повешу в рамочку и буду вспоминать с теплотой», — рассказал Кротов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Нижнего Новгорода».

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