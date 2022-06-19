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Чемпионат Европы по футболу U19: результаты матчей 18 июня

Чемпионат Европы по футболу U19: результаты матчей 18 июня
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Вчера, 18 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В первый день соревнований были сыграны два матча в группе А.

В первой игре сошлись хозяева турнира – сборная Словакии и национальная команда Франции. Встреча прошла на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве и завершилась разгромной победой французов со счётом 5:0. Дубли оформили защитник Анж-Йоан Бонни и нападающий Алан Виржиниус, ещё один мяч записал на свой счёт полузащитник Лум Чауна.

В другом матче сыграли национальные команды Италии и Румынии. Игра прошла на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. В составе сборной Италии забили полузащитник Кристиан Вольпато и нападающий Томмазо Бальданци, у румын отличился форвард Лука Андронаке.

Сегодня, 19 июня, сыграют пары из группы В: Сербия – Израиль, Англия – Австрия.

U19 ЧЕ-2022. Группа A
18 июня 2022, суббота. 18:30 МСК
Словакия U19
Окончен
0 : 5
Франция U19
0:1 Чауна – 16'   0:2 Бонни – 33'   0:3 Виржиниус – 57'   0:4 Бонни – 59'   0:5 Виржиниус – 62'
U19 ЧЕ-2022. Группа A
18 июня 2022, суббота. 21:00 МСК
Италия U19
Окончен
2 : 1
Румыния U19
1:0 Бальданци – 47'   1:1 Андронаке – 53'   2:1 Вольпато – 68'
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