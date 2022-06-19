Чемпионат Европы по футболу U19: результаты матчей 18 июня

Вчера, 18 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В первый день соревнований были сыграны два матча в группе А.



В первой игре сошлись хозяева турнира – сборная Словакии и национальная команда Франции. Встреча прошла на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве и завершилась разгромной победой французов со счётом 5:0. Дубли оформили защитник Анж-Йоан Бонни и нападающий Алан Виржиниус, ещё один мяч записал на свой счёт полузащитник Лум Чауна.



В другом матче сыграли национальные команды Италии и Румынии. Игра прошла на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. В составе сборной Италии забили полузащитник Кристиан Вольпато и нападающий Томмазо Бальданци, у румын отличился форвард Лука Андронаке.



Сегодня, 19 июня, сыграют пары из группы В: Сербия – Израиль, Англия – Австрия.