Чемпионат Европы по футболу U19: результаты матчей 18 июня

Вчера, 18 июня, стартовал чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Турнир проходит в Словакии. В первый день соревнований были сыграны два матча в группе А.
В первой игре сошлись хозяева турнира – сборная Словакии и национальная команда Франции. Встреча прошла на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве и завершилась разгромной победой французов со счётом 5:0. Дубли оформили защитник Анж-Йоан Бонни и нападающий Алан Виржиниус, ещё один мяч записал на свой счёт полузащитник Лум Чауна.
В другом матче сыграли национальные команды Италии и Румынии. Игра прошла на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. В составе сборной Италии забили полузащитник Кристиан Вольпато и нападающий Томмазо Бальданци, у румын отличился форвард Лука Андронаке.
Сегодня, 19 июня, сыграют пары из группы В: Сербия – Израиль, Англия – Австрия.
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