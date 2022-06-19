Рой Кин заявил, что рад уходу многих игроков из «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин сказал, что остался доволен тем, что многие игроки манкунианцев покинули английский клуб в нынешнее межсезонье.

Клуб из Манчестера уже покинули Поль Погба, Неманья Матич, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани и Хуан Мата, чьи контракты не были продлены.

«Клуб дал возможность игрокам двигаться дальше, и новый тренер не стал зацикливаться на тех, кто, возможно, мысленно уже находился в другом месте. Можно всё начать с чистого листа, и руководство обязательно выделит средства на новые трансферы», — приводит слова Кина Mirror.

В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 7 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.