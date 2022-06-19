Маркус Рашфорд подал в суд на фаната за оскорбления в соцсетях

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд подал в суд на египетского фаната, сообщает OnTime Sports.



По информации источника, 24-летний футболист обвиняет болельщика в расизме, травле и угрозах, поэтому нанял 10 юристов для своей юридической защиты.



Маркус Рашфорд является воспитанником «красных дьяволов». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Рашфорд сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.