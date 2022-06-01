Беллингем: после Евро Сака, Санчо и Рашфорд уже не были англичанами, а были просто чёрными

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем раскритиковал болельщиков национальной команды, которые писали расистские оскорбления в адрес полузащитников Букайо Сака и Джейдона Санчо и нападающего Маркуса Рашфорда, не реализовавших пенальти в финале Евро-2022 с Италией (1:1, 2:3 — по пенальти).



«Когда сборная вышла в финал, мы ощутили, что страна объединилась. Но когда Сака, Санчо и Рашфорд не реализовали пенальти, они уже не были англичанами, они были просто чёрными. Любой может не забить с пенальти. Любой может ошибиться в своей работе. Такой критики быть не должно, они люди. Они прекрасные ребята. Видеть, как их унижают, было отвратительно. Как товарищу по команде мне трудно это принять, потому что на их месте мог оказаться я. Что, если бы я не реализовал пенальти? Ты англичанин на протяжении семи матчей, а потом вдруг становишься никем.



Конечно, я понимаю, что оскорбления — это дело рук отдельных идиотов, но против них восстаёт не вся нация. Я уверен, что Сака, Санчо и Рашфорд получили множество поддерживающих сообщений. Это всё, в чём они нуждались. Расизма не должно быть», — приводит слова Беллингема Mirror.