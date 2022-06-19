Артуро Видаль — о возможном трансфере в «Боку Хуниорс»: всё зависит от моего агента

Чилийский полузащитник «Интера» Артуро Видаль, находясь на отдыхе в Майами, признался человеку из своего окружения, что был бы не прочь продолжить карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». 35-летний игрок середины поля отметил, что в этом вопросе многое зависит от его агента Фернандо Феличевича.

«С удовольствием перешёл бы в «Боку Хуниорс», но всё зависит от Фернандо», — приводит слова Видаля Ole.

Действующий контракт Артуро Видаля с «Интером» истекает летом 2023 года.

Ранее вице-президент аргентинского клуба Хуан Роман Рикельме заявил, что Артуро Видаль родился, чтобы играть за «Боку Хуниорс». Отмечается, что препятствием для заключения сделки между «Интером» и «Бокой Хуниорс» может стать только экономическая составляющая этого трансфера.