«Тоттенхэм» заинтересован в эквадорском защитнике «Байера»
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Защитник «Байера» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 20-летний игрок обороны немецкого клуба входит в список футболистов, интересующих главного тренера английского клуба Антонио Конте. Леверкузенский «Байер» рассчитывает выручить за игрока сборной Эквадора порядка € 40 млн.
В минувшем сезоне Пьеро Инкапье провёл за леверкузенский «Байер» 33 матча во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника немецкого клуба в € 17 млн. Пьеро Инкапье перебрался в «Байер» из аргентинского «Атлетико Тальерес» в августе 2021 года за € 8 млн.
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