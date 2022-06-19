Крайний защитник «Атлетико» может продолжить карьеру в «Олимпиакосе»

Хорватский защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько пока не продлил истекающее соглашение с «матрасниками» и может пополнить состав греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает Marca со ссылкой на информацию от нескольких греческих СМИ.

По информации источника, Врсалько не собирается подписывать новый контракт с «Атлетико» и может принять предложение о контракте на два сезона с многократным чемпионом Греции.

Сообщается, что мадридский клуб сделал хорватскому игроку контрактное предложение после окончания минувшего сезона. Мадридцы рассчитывали на Шиме Врсалько, поскольку он стал одним из ключевых игроков команды Диего Симеоне после отъезда из Испании английского крайнего защитника Кирана Триппьера.

В минувшем сезоне Шиме Врсалько провёл за «Атлетико» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.