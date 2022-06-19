«Повышенное, но доброе внимание». Васютин — об отношении шведов на фоне событий на Украине

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за «Юргорден», рассказал об отношении к нему в Швеции на фоне событий на Украине.
«Изменилась ли жизнь в Швеции после 24 февраля? Не могу сказать, что сильно… Утром, конечно, все были взбудоражены, все следили за новостями, за статьями из интернета. С того дня и на протяжении двух недель ко мне каждый день подходили футболисты, персонал — все подходили, спрашивали, как у меня дела, всё ли в порядке у меня, у моей семьи, у меня дома. Каждый говорит, что всегда открыт и готов помочь, если нужна помощь. Да, сначала внимание ко мне было немного повышенное, но оно было абсолютно позитивное и доброе!
Кроме эпизода, который я уже описал, ничего такого не происходило. А по поводу будущего… Мне кто-то прислал статью, где журналист позвонил нашему спортивному директору с формулировкой: «А как вы будете продолжать сотрудничество с Александром, ведь он из «Зенита», а «Зенит» — это «Газпром», а вот мы сейчас тысячу санкций против «Газпрома» введём!»
Это были местные, шведские журналисты. И спортивный директор очень чётко дал понять: «Ребята, Саша с нами как спортсмен, а не как представитель «Газпрома». Мы знаем его как хорошего человека, отличного вратаря и профессионала. Его будущее будет зависеть только от спортивных составляющих, а не от политических».
Общался ли с Хакшабановичем? Буквально пару слов. Он сказал, что ему действительно нравилось в «Рубине», у него были хорошие отношения со Слуцким, хорошо отзывался и о Яровинском, и о коллективе в целом. Но его родители сильно переживали за него, за происходящее», — цитирует Васютина «Евро-Футбол.Ру».
- 19 июня 2022
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