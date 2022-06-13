На матче сборной Украины U21 болельщик скандировал «Россия! Россия!»

В матче квалификации на молодёжный Евро-2023 сборная Украины U21 встретилась с национальной командой Армении. Игра прошла в Ереване (Армения) и завершилась в пользу украинцев со счётом 2:0. Однако запомнился этот матч не только футболом.
Так, на 30-й минуте игры с ереванских трибун раздался выкрик «Россия! Россия!» Некоторые футболисты сборной Украины U21 обернулись и посмотрели на скандировавшего болельщика. Однако никакой реакции от спортсменов не последовало, игра продолжилась. А вот комментатор с украинского телеканала воспринял этот выкрик как провокацию и отреагировал на него в прямом эфире.
«Это просто позор! Позорный позор звучит с трибун. То, что вы скандируете, в футболе сейчас просто не существует. И далеко не только в футболе, учитывая, что делает страна, название которой почему-то решили поскандировать на ереванском стадионе», — сказал комментатор в телеэфире.
- 13 июня 2022
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