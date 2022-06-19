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Игроки «ПСЖ» могут быть включены в сделку с «Ниццей» по назначению Галтье тренером парижан

Игроки «ПСЖ» могут быть включены в сделку с «Ниццей» по назначению Галтье тренером парижан
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Некоторые игроки «ПСЖ» могут быть включены в сделку с «Ниццей» по назначению главным тренером парижан Кристофа Галтье. Ранее появилась информация о том, что переговоры «ПСЖ» и «Ниццы» зашли в тупик из-за размера денежной компенсации за переход тренера. Поэтому включение некоторых игроков в сделку может дать новый импульс переговорам между клубами. Об этом сообщает L'Équipe.

У Кристофа Галтье осталось два года по действующему контракту с «Ниццей». Сообщается, что «Ницца» уже выбрала одного или двух молодых игроков, которые могли бы быть ей интересны. Обе стороны стремятся завершить сделку как можно быстрее, поскольку оба клуба Лиги 1 ведут предсезонную подготовку.

Кристоф Галтье возглавил «Ниццу» перед началом прошлого сезона. Несмотря на впечатляющее начало сезона, у команды возникли трудности в остальной части чемпионата, в том числе из-за разногласий между футбольным директором «Ниццы» Жюльеном Фурнье и Кристофом Галтье.

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