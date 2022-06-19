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Каррагер — о Мане: настоящая легенда «Ливерпуля»

Каррагер — о Мане: настоящая легенда «Ливерпуля»
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал предстоящий переход нападающего мерсисайдцев Садио Мане в «Баварию».

«Мой любимый игрок «Ливерпуля» этой эпохи, Садио Мане, наконец уходит. Низкие затраты, высокая результативность и отсутствие травм. Трофеи и голы в изобилии. Настоящая легенда «Ливерпуля». Спасибо, Садио», — написал Каррагер на своей странице в социальных сетях.

Ранее немецкий клуб подтвердил предстоящий переход Мане в команду. Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда. Ожидается, что контракт сенегальца с немецким клубом будет рассчитан на три года.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале

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