Мостовой: ещё 3 года назад говорил, что «Спартаку» нужно обратить внимание на Зиньковского

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».

«Возможный переход Зиньковского в «Спартак» — хороший трансфер. Я ещё три года назад говорил, что нужно обратить на него внимание. Он обладает хорошими качествами, а при работе и правильной помощи эти качества можно улучшить. Если «Спартак» всё же подпишет его, то это достойное приобретение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» сделал девять результативных передач.