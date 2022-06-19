Мостовой: ещё 3 года назад говорил, что «Спартаку» нужно обратить внимание на Зиньковского

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак».
«Возможный переход Зиньковского в «Спартак» — хороший трансфер. Я ещё три года назад говорил, что нужно обратить на него внимание. Он обладает хорошими качествами, а при работе и правильной помощи эти качества можно улучшить. Если «Спартак» всё же подпишет его, то это достойное приобретение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» сделал девять результативных передач.
- 19 июня 2022
-
17:28
-
17:23
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
15:57
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:27
-
15:24
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
14:59
-
14:52
-
14:50
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
13:56
-
13:53
-
13:52
-
13:45
-
13:33