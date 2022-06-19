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Ширко: сможет ли Зиньковский заменить Бакаева в «Спартаке»? Заменить можно любого игрока

Ширко: сможет ли Зиньковский заменить Бакаева в «Спартаке»? Заменить можно любого игрока
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказался о возможном приобретении московской командой полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Думаю, что покупка Зиньковского — это больше на перспективу. Является ли покупка Зиньковского заменой Бакаева? Заменить можно любого игрока! Вопрос только кем, и какого качества будет этот футболист. Сможет ли он достойно заменить Зелимхана, впишется ли в команду, как будет себя чувствовать в ней — это мы сможем узнать только спустя какое-то время. Но никак не по прошлым играм и видео», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 25-летний Зелимхан Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком» и перешёл в «Зенит» в статусе свободного агента.

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