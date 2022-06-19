Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о переезде и жизни в США.
«Для меня Майами — идеальный город. Здесь круглый год лето! Тёплый океан: можно купаться целый день. Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых — здесь идеальная атмосфера. Но есть и обратная сторона: нужно много работать. Жить в Майами — дорогое удовольствие.
Когда впервые побывал в США? Ещё во времена футбольной карьеры. Сначала прилетал на отдых. Прошло время — я втянулся и переехал. Живу здесь достаточно давно. Гражданство? Не хотел бы об этом распространяться. Главное, что я чувствую себя здесь очень комфортно и уверенно.
Скучаю ли по России? Конечно. Я люблю свою страну и часто возвращаюсь. В Штатах мне очень не хватает татарской выпечки! Борщ и пельмени в Майами я ещё могу найти, но вот эчпочмак — нет… Хотя когда был в Нью-Йорке, то видел заведение с татарской выпечкой, но, к сожалению, качество так себе. На троечку с минусом», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-экспресс».
- 19 июня 2022
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:17
-
22:59
-
22:39
-
22:30
-
22:24
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
21:50
-
21:34
-
21:28
-
21:28
-
21:13
-
21:12
-
21:06
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
19:59
-
19:48
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:02
-
18:47