Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о переезде и жизни в США.

«Для меня Майами — идеальный город. Здесь круглый год лето! Тёплый океан: можно купаться целый день. Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых — здесь идеальная атмосфера. Но есть и обратная сторона: нужно много работать. Жить в Майами — дорогое удовольствие.

Когда впервые побывал в США? Ещё во времена футбольной карьеры. Сначала прилетал на отдых. Прошло время — я втянулся и переехал. Живу здесь достаточно давно. Гражданство? Не хотел бы об этом распространяться. Главное, что я чувствую себя здесь очень комфортно и уверенно.

Скучаю ли по России? Конечно. Я люблю свою страну и часто возвращаюсь. В Штатах мне очень не хватает татарской выпечки! Борщ и пельмени в Майами я ещё могу найти, но вот эчпочмак — нет… Хотя когда был в Нью-Йорке, то видел заведение с татарской выпечкой, но, к сожалению, качество так себе. На троечку с минусом», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-экспресс».