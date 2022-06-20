Определён последний участник Ла Лиги в сезоне-2022/2023

«Жирона» по итогам двухматчевого противостояния с «Тенерифе» (0:0; 3:1) завоевала путевку в испанскую Примеру на следующий сезон.

В сезоне-2017/2018 команда впервые сыграла в высшем футбольном дивизионе Испании и показала свой лучший результат в лиге — 10 место в турнирной таблице. В следующем сезоне «Жирона» вновь вылетела во второй дивизион.

«Жирона» была основана в 1930 году. Клуб пять раз становился победителем третьего дивизиона Испании и единожды — второго дивизиона (Сегунды). В 2019 году «Жирона» обыграла «Барселону» (1:0) в матче за Суперкубок Каталонии, который разыгрывался четырежды с 2014-го.

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