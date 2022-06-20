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Доннарумма: получить награду имени Льва Яшина — это невероятное событие для меня

Доннарумма: получить награду имени Льва Яшина — это невероятное событие для меня
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Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма высказался о получении награды имени Льва Яшина в 2021 году. Напомним, приз имени легендарного советского вратаря вручается лучшему голкиперу по итогам года.

«Это был выдающийся сезон. Для меня было невероятным событием получить награду имени Льва Яшина. Надеюсь, я смогу завоевать её много раз. Я всё ещё нахожусь в начале своей карьеры и очень хочу выиграть множество трофеев. Но побед команды я хочу намного больше, чем личных наград. Думаю, командные победы – это самое важно, ведь суть команды в том, чтобы побеждать вместе. А из этого уже вытекают и индивидуальные награды, они являются следствием», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

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