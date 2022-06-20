Мбаппе ответил главе FFF, который рассказал о нежелании Килиана играть за сборную

23-летний звёздный французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил президенту Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре, который заявил ранее, что футболист не хотел продолжать выступления за сборную из-за незабитого пенальти на ЧЕ-2020.

«Вообще-то я уже высказывался на эту тему и объяснил, что дело в расизме, а не нереализованном в пенальти. Но вы посчитали, что расизма не было...» – гласит публикация Мбаппе в «Твиттере».

Напомним, сборная Франции проиграла Швейцарии в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 4:5 пен.) и завершила участие в том турнире.

Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». По неофициальным данным, зарплата Килиана в клубе по новому соглашению составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

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