«Барселона» и «Реал» заинтересованы в подписании защитника «Арсенала» Тирни

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни входит в сферу интересов «Барселоны» и мадридского «Реала». Об этом сообщает The Scotsman. Ранее сообщалось, что шотландского игрока может подписать «Манчестер Сити».

25-летний Тирни является воспитанником «Селтика». В 2019 году он перешёл в лондонскую команду, в составе которой с тех пор принял участие в 86 матчах, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между Тирни и «Арсеналом» истекает в 2026 году.

В 2016-м Тирни впервые сыграл в футболке сборной Шотландии (32 матча, 1+4).

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