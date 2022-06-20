«Барселона» и «Реал» заинтересованы в подписании защитника «Арсенала» Тирни
Поделиться
Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни входит в сферу интересов «Барселоны» и мадридского «Реала». Об этом сообщает The Scotsman. Ранее сообщалось, что шотландского игрока может подписать «Манчестер Сити».
25-летний Тирни является воспитанником «Селтика». В 2019 году он перешёл в лондонскую команду, в составе которой с тех пор принял участие в 86 матчах, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между Тирни и «Арсеналом» истекает в 2026 году.
В 2016-м Тирни впервые сыграл в футболке сборной Шотландии (32 матча, 1+4).
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по темеТирни попал в шорт-лист «Манчестер Сити»
Комментарии
- 20 июня 2022
-
11:54
-
11:51
-
11:48
-
11:42
-
11:37
-
11:12
-
11:11
-
10:59
-
10:58
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:42
-
09:39
-
09:28
-
09:24
-
09:17
-
09:12
-
09:06
-
08:57
-
08:32
-
08:22
-
08:06
-
07:43
-
06:56
-
06:42
-
06:30
-
06:06
-
06:01
-
05:50
-
05:17
-
04:57
Партнерский контент