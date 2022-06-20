Тирни попал в шорт-лист «Манчестер Сити»

Крайний защитник «Арсенала» Киран Тирни попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщает FootballScotland, Пепу Гвардиоле нравится атакующая игра шотландца. Приблизительная цена трансфера может составить £50 млн.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний игрок провёл 22 матча, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. 4 апреля Тирни получил травму в матче с «Кристал Пэлас» и не появлялся на поле до конца сезона.

Шотландец является воспитанником «Селтика», в котором начинал играть с семи лет.



22 апреля 2015 года он дебютировал в составе своей команды, заменив Эмилио Исагирре в матче против «Данди» в рамках Чемпионата Шотландии.



8 августа 2019 года перешёл в лондонский «Арсенал» за £25 млн.