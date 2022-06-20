Юрист «Спартака»: осталось ещё два процесса, если Газизов ничего нового не родит

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с экс генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым осталось два процесса.
«Ещё есть два процесса: по некой бумажке, которую Газизов упорно пытается назвать распиской, по которой взыскали с Федуна в Уфе 89 миллионов, нарушив все законы аэродинамики. По этому делу будет апелляция и, естественно, будет кассация. Более того, по восстановлению о работе на 5 июля назначен апелляционный процесс. Соответственно, в эту дату будет Верховный суд. Осталось два процесса, если Газизов ничего нового не родит», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.
- 20 июня 2022
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