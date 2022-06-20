«Последняя точка». Юрист «Спартака» — о деле по расторжению договора с Газизовым
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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала решение Верховного суда РФ отказать экс-генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.
«Да, это всё. Никто и ничего не должен. Самое главное, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову. Последняя точка именно по этому делу.
Думаю, что дело, которое было инициировано Газизовым в «Уфе» в параллель к этому спору, — для него является фактически жирной точкой», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу».
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