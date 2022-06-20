Рыбус отказался комментировать решение Федерации футбола Польши не вызывать его в сборную

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус отказался комментировать решение Федерации футбола Польши отстранить его от участия в матчах национальной сборной.

«Пока не буду комментировать», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался в России и подписал контракт со «Спартаком», он больше не будет вызываться в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира — 2022.

32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию». 11 июня стало известно о переходе Рыбуса в «Спартак».