Баженов: хотел бы посмотреть на Бердыева в «Спартаке». При нём все прибавляют

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов признался, что хотел бы увидеть Курбана Бердыева в качестве главного тренера красно-белых. Напомним, ранее сегодня стало известно, что Бердыев возглавил иранский «Трактор».

«Очень бы хотел, чтобы Бердыев тренировал в России наших ребят. Я ни одного плохого отзыва не слышал об этом тренере. Все при нём прибавляли. Это очень показательно, когда тебе человек говорит, что многое почерпнул от тренера. Да и сами результаты говорят за себя.



Помимо этого, игроки говорят, что прибавляют у него, что суперважно. Бердыев максимально выявляет лучшие сильные качества каждого игрока и настаивает на том, чтобы они шли именно в этом русле. Допускаю, что Курбан Бердыев может возглавить «Спартак». Я бы хотел на это посмотреть», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.