«Что нищету разводить!» Колосков — об отказе большинства клубов расширить РПЛ до 18 команд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отказ большинства клубов РПЛ от расширения лиги до 18 команд в сезоне-2023/2024.
«Я тоже считал, что тема с расширением закрыта. В прошлом году она раза три поднималась. В этом году — снова. Раз поступила такая просьба, значит, не имели права её не рассмотреть. Очевидно, что мнение большинства клубов осталось неизменным.
К этой ситуации нужно относиться не в том плане, какая команда вылетела, а в целом — какие предпосылки есть к расширению. Во-первых, это надёжное и стабильное финансирование. Второе— наличие эффективно работающей группы подготовки резервов. Не должны собирать игроков с миру по нитке по всей России, а чтобы были свои воспитанники. Третье — материально-спортивная база. Стадион, тренировочные базы и прочее. Мы уже с «Тамбовом» намучились. Да и в том году «Оренбург» не пустили. В этом году кое-как «Факел» прошёл. Что нищету разводить! Абсолютно правильное решение», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 июня 2022
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