Женская сборная России начала учебно-тренировочный сбор в Новогорске

Сегодня, 20 июня, женская сборная России по футболу прибыла в Новогорск для участия в учебно-тренировочном сборе. Сбор продлится до 28 июня. Об этом информирует официальный сайт РФС.
Отмечается, что в следующий понедельник, 27 июня, состоится контрольный матч с ЦСКА. Сообщается, что для участия в сборе тренерский штаб женской сборной России вызвал 26 футболисток.
Вратари: Диана Пономарёва («Чертаново» Москва), Виолетта Исайкина («Рязань-ВДВ» Рязань), Ксения Агапкина («Локомотив» Москва), Елена Становова («Краснодар»).
Защитники: Мария Дурнова («Крылья Советов» Самара), Даниэла Басаева, Валентина Смирнова (обе – «Краснодар»), Дарья Новик («Чертаново»), Диана Памен («Динамо» Москва), Яна Шолгина («Рубин» Казань), Елизавета Семёнова («Зенит» Санкт-Петербург), Инна Новикова («Ростов» Ростов-на-Дону), Нурия Нуриманова («Рязань-ВДВ»), Валерия Шувалова («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Ксения Олексюк, Любовь Овсяникова (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Мария Барвинок («Краснодар»), Кристина Комиссарова, Лиана Котельникова, Ирина Дричева (все – «Динамо»), София Иванова («Крылья Советов» Самара), Яна Свистунова («Чертаново» Москва), Кристина Хорошева, Ксения Долгова (обе – «Локомотив» Москва).
Нападающие: Елизавета Лазарева («Зенит» Санкт-Петербург), Милена Болдырева («Краснодар»).
- 20 июня 2022
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