Чемпион мира в составе сборной Франции может пополнить состав новичка испанской Примеры

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в сферу интересов новичка испанской Примеры «Жироны». Об этом сообщает L'Équipe.

Ранее председатель совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола сообщил о том, что клуб не исключает возможности подписания бывшего защитника «Лиона».

В минувшем сезоне 28-летний защитник провёл за «Барселону» всего один матч во всех турнирах. Контракт французского игрока обороны с сине-гранатовыми рассчитан до 2026 года. Сообщается, что переход в «Жирону» мог бы дать французскому защитнику необходимое игровое время, поскольку он надеется реанимировать свою карьеру. Всего за каталонский клуб 28-летний Самуэль Юмтити провёл 132 матча во всех турнирах. Защитник является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.