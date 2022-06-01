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«Ницца» хочет подписать игрока «Барселоны» Самуэля Юмтити

«Ницца» хочет подписать игрока «Барселоны» Самуэля Юмтити
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в сферу интересов французской «Ниццы». Об этом сообщает Diario Sport.

Во французском клубе рассчитывают на то, что «Барселона» договорится с Юмтити о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В этом случае «Ницца» сможет подписать 28-летнего француза в качестве свободного агента. Нынешний контракт Самуэля Юмтити с сине-гранатовыми рассчитан до 2026 года.

«Барселоне» необходимо расставаться со своими футболистами, для того чтобы наладить финансовую ситуацию в клубе. В случае с Юмтити «Барселоне» будет выгоден вариант с расторжением контракта и ослаблением зарплатной ведомости клуба.

Исходя из истории травм французского защитника, «Ницца» готова предложить Юмтити контракт, который будет основан на количестве матчей, сыгранных футболистом в будущем.

В нынешнем сезоне Самуэль Юмтити провёл за «Барселону» один матч и не отметился результативными действиями.

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