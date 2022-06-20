Джордан Ларссон — о возможном возвращении в «Спартак»: пока нет никакого диалога с клубом

Нападающий АИКа Джордан Ларссон, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», заявил, что не знает, вернётся ли в московский клуб после 30 июня, и ждёт решения ФИФА по продлению разрешения легионерам РПЛ приостанавливать контракты.
«Пока нет никакой определённости. Я ничего не знаю. Я читаю в СМИ, что ФИФА может продлить своё разрешение игрокам приостанавливать контракты ещё на год. И это было бы неплохо для меня, иначе мне, скорее всего, придётся возвращаться в Россию. Согласно моему контракту, это должно произойти через 10 дней. Надо дождаться, какое решение примет ФИФА.
Я давно говорю, что приоритет для меня — это зарубежные клубы, но, если будет такая возможность, обязательно рассмотрю вариант продолжения карьеры в АИКе. Я здесь недолго, но это фантастически хороший отрезок для меня.
Диалога со «Спартаком» нет никакого. Я читал, что они говорили про моё возвращение 1 июля, но в данный момент ни я, ни мой агент с ними не связывались», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.
- 20 июня 2022
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