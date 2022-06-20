«В европейских странах туго с мозговым штурмом». Широков — о ситуации с Рыбусом

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о том, что сегодня, 20 июня, Польский футбольный союз объявил о том, что полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус не будет вызываться в национальную сборную и пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«В европейских странах туго немного с мозговым штурмом. Для них, наверное, нормальная ситуация. А для других стран мира — нет. Эти же страны говорят о спорте вне политики? Да, вне политики. Вне их политики только, не от большого ума», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Мацей Рыбус пополнил состав московского «Спартака» в нынешнее летнее трансферное окно. Игрок сборной Польши присоединился к красно-белым в качестве свободного агента после ухода из столичного «Локомотива».
- 20 июня 2022
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