«Пора переставать удивляться». Кечинов — о запрете на выступления Рыбуса в сборной Польши

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение Польского футбольного союза (PZPN) не приглашать защитника московского клуба Мацея Рыбуса в национальную команду.

«Уже пора переставать удивляться. Нам раньше говорили, что спорт вне политики. На самом деле всё это полная ерунда: ещё как в политике. Было понятно, что такие меры будут к нему. Всё-таки Польша — недружественная страна, мягко говоря, к России не очень относится. Меня уже ничего не удивляет. Я уже прекрасно понимаю, что ничего хорошего не будет.



Надо отдать должное Рыбусу, что он рискнул. Он понимал, что этим всё может закончиться, но он рискнул и перешёл в «Спартак», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.