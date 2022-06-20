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«Пора переставать удивляться». Кечинов — о запрете на выступления Рыбуса в сборной Польши

«Пора переставать удивляться». Кечинов — о запрете на выступления Рыбуса в сборной Польши
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение Польского футбольного союза (PZPN) не приглашать защитника московского клуба Мацея Рыбуса в национальную команду.

«Уже пора переставать удивляться. Нам раньше говорили, что спорт вне политики. На самом деле всё это полная ерунда: ещё как в политике. Было понятно, что такие меры будут к нему. Всё-таки Польша — недружественная страна, мягко говоря, к России не очень относится. Меня уже ничего не удивляет. Я уже прекрасно понимаю, что ничего хорошего не будет.

Надо отдать должное Рыбусу, что он рискнул. Он понимал, что этим всё может закончиться, но он рискнул и перешёл в «Спартак», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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