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Тони Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»

Тони Кроос отказался обсуждать продление контракта с «Реалом»
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос не стал обсуждать продление контракта с руководством мадридского клуба, сообщает Sport.es.

По информации источника, 32-летний немецкий футболист намерен отработать до конца действующий контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2023 года, а потом принять решение о будущем. Отмечается, что позиция Крооса удивила руководство испанского клуба.

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Напомним, Кроос выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В прошлом сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее Кроос играл за «Баварию» и леверкузенский «Байер». С 2010 по 2021 год хавбек выступал в составе сборной Германии.

«Реал» по итогам сезона-2021/2022 стал чемпионом Испании.

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