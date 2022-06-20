«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Хоффенхайма»
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«Манчестер Юнайтед» интересуется левым защитником «Хоффенхайма» Давидом Раумом. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, английский клуб начал переговоры с немецкой стороной, однако до завершения сделки ещё необходимо обсудить много деталей. Сообщается, что «Хоффенхайм» может расстаться со своим игроком за сумму, близкую к € 30-35 млн.
Ранее появлялась информация о том, что 24-летний Давид Раум также входит в сферу интересов «Ньюкасла», «Вест Хэма» и дортмундской «Боруссии».
В минувшем сезоне Давид Раум провёл за «Хоффенхайм» 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого игрока обороны в € 20 млн.
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