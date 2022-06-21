Симоне Индзаги продлит контракт с «Интером» до лета 2024 года

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, новый контракт специалиста с миланской командой будет рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что официальное объявление о продлении сотрудничества между сторонами будет сделано сегодня, 21 июня.
Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Лацио». Он сумел завоевать с «Интером» Суперкубок и Кубок Италии. В минувшем сезоне Серии А «Интер» финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата, уступив чемпионство «Милану». Подопечные Индзаги после 38 сыгранных матчей набрали 84 очка. Действующий контракт 46-летнего итальянского тренера с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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