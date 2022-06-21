Нападающая сборной Хорватии призналась, что ненавидит статус самой сексуальной футболистки

22-летняя нападающая «Грассхопер» и сборной Хорватии Ана Мария Маркович призналась, что не любит, когда её называют самой сексуальной футболисткой в мире.
«Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая. Но потом стали появляться материалы, в которых меня называли самой сексуальной футболисткой. Я это ненавижу.
После этого мне стали писать люди, которые притворялись тренерами, и я точно знаю, чего они от меня хотели. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на внешность. Это печально. Я думаю, они должны больше узнавать обо мне и смотреть, что я могу сделать с точки зрения футбола», — приводит слова Маркович 20 minuten.
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