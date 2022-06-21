Футбольная ассоциация Уэльса опубликовала заявление по поводу ухода Райана Гиггза

Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила уход Райана Гиггза с поста главного тренера национальной команды.

«Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) подтверждает личное заявление, опубликованное Райаном Гиггзом 20 июня 2022 года. FAW официально выражает благодарность Райану Гиггзу за его пребывание на посту главного тренера мужской национальной команды и ценит принятое им решение, которое отвечает интересам валлийского футбола. Всё внимание FAW и мужской национальной сборной сосредоточено на чемпионате мира по футболу в Катаре в конце этого года», — говорится на официальном сайте ассоциации.

Напомним, Райан Гиггз был обвинён в нападении на свою бывшую девушку в ноябре 2020 года. В скором времени должно состояться судебное разбирательство по этому делу.