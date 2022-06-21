Зелимхан Бакаев отказался комментировать слова Заремы Салиховой в свой адрес

Игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев воздержался от ответа на вопрос о критике Заремы Салиховой в свой адрес.
«Со всеми отношения были отличные. Лично я не видел, чтобы кто-то ко мне плохо относился. А без доказательств говорить не могу. Это не мои принципы. Обсуждали ли со мной продление контракта? Нет.
Предполагал, что уйду уже зимой: когда мог подписывать контракт с другими клубами, а переговоров со «Спартаком» не было. Слова Заремы про то, что я не хотел отдать 10-й номер Промесу и мог быть грубым с тренерами? Не хочу комментировать слухи», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
Напомним, Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перебрался в «Зенит» из московского «Спартака».
- 21 июня 2022
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