Литвинов: общался ли с Абаскалем? Ещё ни с кем не общались

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признался, что ещё не успел поговорить с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
«Общался ли с Абаскалем? Ещё ни с кем не общались», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, о назначении 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» стало известно 10 июня. Днём ранее клуб объявил об уходе Паоло Ваноли: итальянец возглавил команду в декабре 2021 года и привёл к победе в Кубке России.
20-летний Литвинов за минувший сезон-2021/2022 принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между Русланом и «Спартаком» истекает в 2026 году.
Джикия приехал на медосмотр «Спартака» на своей «Волге». Видео:
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