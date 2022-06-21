Защитник «Ливерпуля» входит в сферу интересов трёх команд

Защитником «Ливерпуля» Неко Уильямсом интересуется три команды. Речь идёт о «Саутгемптоне», «Ноттингем Форест» и «Фулхэме». Об этом сообщает Sky Sports.

Уильямс — воспитанник «Ливерпуля». За первую команду мерсисайдцев Неко выходил на поле 32 раза, отметившись шестью результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. За «Фулхэм» Уильямс играл на правах аренды во второй части сезона-2021/2022 (15 матчей, 2+2).

В сентябре 2020 года Уильямс дебютировал за национальную сборную Уэльса, проведя в составе команды 20 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Кто создал наибольшее количество голевых моментов за минувший сезон в чемпионате Англии (АПЛ). Видеоролик: