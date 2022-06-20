«Ливерпуль» не планирует продавать Окслейда-Чемберлена за год до истечения контракта

«Ливерпуль» не рассматривает продажу полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, чей контракт с командой истекает в конце следующего сезона. Об этом сообщает Liverpool Echo. По сведениям источника, мерсисайдцы рассматривают 28-летнего англичанина в качестве игрока ротации.
Напомним, Окслейд-Чемберлен оказался в «Ливерпуле» в 2017 году, когда перешёл из лондонского «Арсенала» за € 38 млн. С тех пор полузащитник в 132 матчах забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Алекс является воспитанником «Саутгемптона».
В минувшем сезоне-2021/2022 «Ливерпуль» финишировал вторым в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ) и проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу».
Кто создал больше всего голевых шансов за минувший сезон в АПЛ? Видео:
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