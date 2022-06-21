Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что полностью восстановился после травмы глаза.



«Сейчас всё хорошо. 19-го числа был на заключительном осмотре у врача — всё прошло хорошо. Я про курс лечения, который делал 15 дней. На сегодняшний день всё хорошо. Сейчас проверил глаза ещё раз. Восстановился хорошо, вроде всё вижу, поэтому всё нормально. С сегодняшнего дня без ограничений», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 21 июня, футболисты красно-белых проходят предсезонный медосмотр. Георгий Джикия приехал на него на своей «Волге». 9 июля «Спартак» должен сыграть матч за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге.