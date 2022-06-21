Источник: «Лилль» получит 15% от продажи Леау в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау, который не может договориться о новом контракте с итальянским клубом. «Лилль» получит 15% от продажи португальского футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Леау стал футболистом «Милана» в 2019 году, перейдя из «Лилля». Его действующий контракт истекает в 2024-м. В сезоне-2021/2022 португальский нападающий принял участие в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что соглашение с Рафаэлом Леау готовы подписать мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

Златан Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после первого чемпионства спустя 11 лет. Видео: